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18:04, 4 июля 2023Путешествия

Голландец проехал в плацкарте до Владивостока и поделился впечатлениями

Тревел-блогер из Голландии проехал в плацкарте до Владивостока и остался доволен поездкой

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Голландец проехал в плацкарте из Москвы до Владивостока и поделился впечатлениями. Свою историю путешественник опубликовал в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что в целом остался доволен поездкой. «Каждый день из окна такие крутые виды, — пояснил он. — Например, много разных лесов, речки, поля, холмы. Еще красивые деревни с моими любимыми деревянными домами. О, как я скучаю по таким видам».

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Также тревел-блогер сообщил, что за семь дней, проведенных в поезде, он встретил много интересных и умных людей. «Срочники-солдаты, дембели, пожарный, веселый узбек, таджичка, бывший моряк, который защищал корабли от сомалийских пиратов, и много других», — добавил он.

Главным минусом подобного путешествия голландец назвал долгую дорогу. «Но это только минус, когда у вас короткий отпуск, — подчеркнул он. — И он также может быть плюсом: легче привыкаешь к жизни по новому времени».

Ранее путешествующий по Кавказу голландский тревел-блогер посетил Чечню и восхитился красотой республики, описав путешествие фразой «бегали мурашки». Мужчина рассказал, что для поездки по республике нанял гида из числа местных жителей, поскольку хотел снять видео о природе и истории региона.

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    Фариза Бацазова
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