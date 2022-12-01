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05:30, 1 декабря 2022Путешествия

Голландец посетил Чечню и описал поездку фразой «бегали мурашки»

Голландский тревел-блогер посетил Чечню и восхитился красотой республики

Фото: Shutterstock

Путешествующий по Кавказу голландский тревел-блогер посетил Чечню и восхитился красотой республики, описав путешествие фразой «бегали мурашки». Своими впечатлениями от региона он поделился в собственном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Молодой человек рассказал, что для поездки по Чечне нанял гида из числа местных жителей, поскольку хотел снять видео о природе и истории региона. Самой восхитительной частью путешествия турист назвал поездку в горы.

«Приехали на перевал. Вышли из машины и... Знаете это чувство, когда вы на природе бываете, и кажется, что красивее, чем сейчас, не может быть? У меня такое было, именно здесь, на перевале в Чечне! Нам такой вид открылся! Туман немного есть, но он расходится, и видно высокие горы. Мурашки бегали по телу, так красиво», — заявил голландец.

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Также путешественника впечатлили сторожевые родовые башни в горах. «В Чечне так гордятся своими башнями. К сожалению, многие были разрушены. Но некоторые семьи восстановили свои родовые башни там, где их предки жили раньше», — отметил он.

В июле россиянин побывал в Чечне и выяснил, где в республике можно легально приобрести алкоголь, несмотря на действующие запреты на его покупку. Так, например, купить дефицитный товар можно в супермаркете «Лента» в Грозном с восьми до десяти утра.

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Валентина Процкова
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