Российский тревел-блогер раскрыл места для легальной покупки алкоголя в Чечне

Автор блога на «Яндекс.Дзен» выяснил, что в Чечне алкоголь продают туристам в «Ленте»

Российский путешественник побывал в Чечне и выяснил, где в республике можно легально приобрести алкоголь, несмотря на действующие запреты на его покупку. Об этом он рассказал в личном блоге «Travel Maniac» на платформе «Яндекс.Дзен».

Тревел-блогер напомнил, что в республике запрещена продажа и распитие алкоголя — так, на полках чеченских магазинов, также как и в меню кафе и ресторанов, нет крепких напитков. Туристов всегда предупреждают о действующих правилах по приезде, однако россиянин узнал про два исключения для гостей республики.

«Единственное место, где во всей Чечне продают алкоголь — супермаркет "Лента" в Грозном. Строго с 8 до 10 утра. Причем, продают только не местным (славянская внешность вопросов у кассира не вызывает, а вот если у него есть сомнения, он попросит показать паспорт с пропиской)», — раскрыл место автор блога.

Еще одной локацией, где можно приобрести алкогольные напитки, является ресторан «Купол» на крыше отеля в комплексе небоскребов «Грозный-Сити». При этом, по словам путешественника, заказать выпивку снова имеют право только гости региона.

Ранее в мае другой российский тревел-блогер, побывавший в Чечне, описал республику фразой «кажется, что попал за границу». Так, из-за необычного колорита региона путешественник сравнил ее со странами Средней Азии или ОАЭ.