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Россиянин побывал в Чечне и удивился внешнему виду местных женщин

Автор блога TrueStory Travel побывал в Чечне и сравнил ее с заграницей

Фото: Рамзан Мусаев / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в Чечне и описал регион фразой «кажется, что попал за границу». Своей историей он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора, из-за необычного колорита регион больше напоминал ему Среднюю Азию или ОАЭ, нежели Россию. Например, путешественник удивился внешнему виду местных женщин, которые носят закрытую одежду или паранджу.

Кроме того, мужчина отметил местную архитектуру — центральный район Грозного с небоскребами он сравнил с Дубаем. «Летом, когда на улице еще и сильная жара, кажется, что гуляешь не по Северному Кавказу, а по улицам жарких ОАЭ», — рассказал он.

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Помимо прочего, блогер порекомендовал сходить на местные рынки. «Мало того, что на рынках продается экзотическая продукция — например, конина, так еще и сам формат базара соответствует всем восточным канонам: развалы со свежими фруктами, орехами, медом и большим количеством домашних продуктов», — добавил он.

Ранее в апреле глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала запуск чартерных рейсов в Чечню и Дагестан. Кроме того, для россиян будут доступны бюджетные перелеты в другие города России — в Казань, Тюмень, Карелию, на Алтай, Сахалин и Камчатку.

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Мария Гейн
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