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Ростуризм сообщил о запуске бюджетных рейсов на Кавказ

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о запуске чартеров в Чечню и Дагестан

Фото: Unsplash

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала подробности о запуске чартерной программы в регионы в весенне-летнем сезоне. Об этом руководитель ведомства сообщила на пресс-конференции ТАСС.

Так, в апреле появятся чартеры в Казань, а также продолжатся полеты в Тюмень. Летом будут запущены рейсы в Алтайский край и Республику Алтай, на Сахалин, Камчатку и в Республику Карелию.

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Кроме того, в этом году появятся бюджетные рейсы на Кавказ: в Чечню и Дагестан. Догузова отметила, что запустить чартеры планируется не только из Москвы. Например, на Алтай можно будет улететь из Красноярска, а на Камчатку — из Владивостока.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин попросил правительство поднять туристический кешбэк для Дальнего Востока в два раза. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы можно было дешевле приезжать в этот регион. В настоящее время сумма кешбэка по России не превышает 20 тысяч рублей.

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Мария Гейн
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