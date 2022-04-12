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Путин предложил вдвое увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Путин попросил правительство вдвое увеличить туристический кешбэк для Дальнего Востока

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин попросил правительство в два раза поднять туристический кешбэк для Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем развивать все направления деятельности, будем развивать туризм, в том числе на Дальний Восток», — пояснил российский лидер. По его словам, необходимо создавать условия, чтобы можно было дешевле приезжать в этот регион.

Сейчас сумма кешбэка по России не превышает 20 тысяч рублей.

С похожим предложением российский лидер выступал в сентябре 2021 года. Тогда глава государства, общаясь с модераторами и спикерами Восточного экономического форума, заявил о необходимости увеличения туристического кешбэка по Дальнему Востоку для поддержки местного бизнеса.

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Ксения Мельникова
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