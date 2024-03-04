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05:32, 4 марта 2024Путешествия

Россиянка побывала в Узбекистане и призвала остерегаться красивых мужчин

Фото: Chi Lok TSANG / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Узбекистане и призвала туристок остерегаться местных красивых мужчин. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, подруга предупреждала ее об узбекских мужчинах, которые умеют делать комплименты и всегда рады помочь. «Остерегайся, а то бросишь мужа в России и переедешь жить в Узбекистан!» — процитировала она свою приятельницу. Теперь блогерша лично убедилась в том, что подруга была права относительно узбеков.

Перечисляя особенности Узбекистана, блогерша также добавила, что нельзя отказываться, если местные что-то предлагают. «Потому что узбеки очень простые и гостеприимные люди, у них так принято в культуре», — заметила она.

Ранее эта же блогерша объяснила, почему предпочла поездку в Узбекистан Мальдивам и осталась довольна выбором направления для путешествия. По ее словам, причина такого решения не в том, что Мальдивы обошлись бы дороже.

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      Зарина Дзагоева
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