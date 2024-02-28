Россиянка предпочла Узбекистан Мальдивам и осталась довольна поездкой

Российская тревел-блогерша предпочла поездку в Узбекистан Мальдивам и осталась довольна выбором направления для путешествия. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, причина такого решения не в том, что Мальдивы обошлись бы дороже. «Узбекистан очень красивый, глядя на фото Бухары и Хивы, хочется там остаться пожить хотя бы на пару месяцев, чтобы изучить каждую улочку и рассмотреть все здания как следует», — объяснила она.

При этом девушка заметила, что многие отговаривали ее от поездки в Узбекистан из-за возможной опасности. Однако блогерша уверена, что ей понравится и дальше изучать эту страну. «А на Мальдивах я успею отдохнуть всегда, подобные направления всегда будут для нас открыты», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила несколько особенностей жизни в Китае, которым завидует. В частности, она призналась, что из-за большого количества камер видеонаблюдения чувствовала себя в безопасности.