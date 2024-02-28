Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:31, 28 февраля 2024Путешествия

Россиянка предпочла Узбекистан Мальдивам и осталась довольна поездкой

Фото: Pxhere

Российская тревел-блогерша предпочла поездку в Узбекистан Мальдивам и осталась довольна выбором направления для путешествия. Своим опытом она поделилась в личном блоге под названием «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, причина такого решения не в том, что Мальдивы обошлись бы дороже. «Узбекистан очень красивый, глядя на фото Бухары и Хивы, хочется там остаться пожить хотя бы на пару месяцев, чтобы изучить каждую улочку и рассмотреть все здания как следует», — объяснила она.

При этом девушка заметила, что многие отговаривали ее от поездки в Узбекистан из-за возможной опасности. Однако блогерша уверена, что ей понравится и дальше изучать эту страну. «А на Мальдивах я успею отдохнуть всегда, подобные направления всегда будут для нас открыты», — заключила путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила несколько особенностей жизни в Китае, которым завидует. В частности, она призналась, что из-за большого количества камер видеонаблюдения чувствовала себя в безопасности.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский журналист возмутился обстановке на позициях ВСУ западнее Авдеевки

      Карлсон назвал препятствие на пути к миру на Украине

      Женщина-Халк пожаловалась на 100 оргазмов в день

      Россиянка предпочла Узбекистан Мальдивам и осталась довольна поездкой

      В ростовской полиции сочли своей заслугой мирное окончание мятежа Пригожина

      Глава Херсонской области предложил судить Зеленского

      Суд в России заочно арестовал главаря «грузинского легиона» на Украине

      Украинская порноактриса занялась реабилитацией раненых бойцов ВСУ

      В Великобритании рассказали о присутствии западного спецназа на Украине

      Учительница 16 раз изнасиловала школьника младше 15 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше