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10:59, 29 июня 2025Путешествия

Блогерша побывала в Узбекистане и раскрыла истинное отношение местных к россиянам

Алина Черненко

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российская путешественница побывала в Узбекистане и раскрыла истинное отношение местных жителей к своим соотечественникам. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«"Откуда вы?" — один из самых частых вопросов на улице. И если отвечаешь: "Из Москвы", реакция доброжелательная. Кто-то расскажет, как жил в России, кто-то спросит про погоду или про цены на плов», — отметила россиянка.

Автор публикации добавила, что пекарь в Бухаре, узнав, что она из Москвы, вспомнил, что когда-то жил в соседнем районе, и предложил показать пекарню изнутри. Женщина на рынке пригласила ее в село на чай, а молодой человек у мечети с интересом расспрашивал про Сибирь и снег.

«Ни в одной ситуации я не почувствовала неприязни или недоверия. Наоборот — гостеприимство и открытость. Дружелюбие ощущается в мелочах: в том, как с тобой говорят, как интересуются и как просто приглашают зайти в дом», — призналась путешественница.

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По ее словам, Узбекистан живет в своем ритме. В стране сохранился уклад, при котором семья — центр всего, женщины делают дом теплым, а мужчины — крепким.

«Но при этом страна развивается, и я бы сказала, что сейчас тут удивительным образом переплетаются традиции и современность», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о традициях воспитания в Узбекистане. Ее удивило, что молодым родителям не полагается публично проявлять нежность по отношению к детям.

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