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03:31, 18 июня 2025Путешествия

Россиянка описала воспитание детей в Узбекистане фразой «не полагается проявлять нежность»

Алина Черненко

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российская путешественница побывала в Узбекистане и рассказала о местных традициях воспитания детей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Самое удивительное правило: молодым родителям не полагается публично проявлять нежность по отношению к детям. Считается, что это делает ребенка капризным, а родителей — несерьезными. Поэтому новорожденного берут на руки в основном бабушки и дедушки», — такими фразами описала увиденное россиянка, добавив, что сейчас эта традиция уже сходит на нет.

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Блогерша также отметила, что узбекские бабушки с ранних лет учат детей обращаться к старшим только на «вы». «Неважно, разница в возрасте — год или тридцать лет. Старшего брата называют "ака", сестру — "опа", и ни о каком панибратском "ты" речи быть не может», — пояснила она.

Кроме того, узбекские дети должны держать рот на замке при старших и не садиться без их разрешения. За столом в местных семьях тоже действует строгая иерархия: пока самый старший член семьи не начал есть, остальные даже не притрагиваются к пище.

«Представьте: голодный ребенок сидит перед тарелкой ароматного плова, но терпеливо ждет, пока дедушка неспешно помоет руки и прочитает молитву. Получается своеобразный урок самоконтроля», — удивилась автор публикации.

Путешественница также рассказала о традиции приучать детей к работе с пяти-шести лет, обучать их ремеслам, которыми владеют деды и отцы, и обязательно брать их на религиозные праздники и семейные торжества.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Узбекистане и раскрыл истинное отношение местных жителей к России. Люди, с которыми ему удалось поговорить, рассказывали, что в соседней стране им удается получать достойную оплату.

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