Раскрыт секрет прозрачного платья нарушившей дресс-код Каннского фестиваля Деми Мур

Стилист Горески: Платье Мур на Каннском фестивале связано с премьерой 2003 года

Раскрыт секрет прозрачного платья американской актрисы и бывшей модели Деми Мур, которая нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля. Информацией поделился стилист Брэд Горески на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Эксперт рассказал, что вдохновение для наряда Мур на красную дорожку в Каннах он черпал из ее образа, связанного с премьерой фильма «Матрица: Перезагрузка» в 2003 году. Тогда звезда вышла в свет в рваной блузе Gucci с длинными рукавами и открытыми плечами в сочетании с расклешенными джинсами.

На фестивале в Каннах 63-летняя знаменитость вышла в свет в лиловом платье Gucci, которое противоречило правилам мероприятия. Образ Мур украшали бриллиантовые серьги-люстры Chopard и массивное серебряное кольцо.

Ранее в мае внешний вид Деми Мур на Каннском фестивале сравнили со жвачкой в сети. Звезда фильма «Субстанция» выбрала белое платье в цветной горох со сборками на юбке.