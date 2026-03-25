19:33, 25 марта 2026

Сомнолог рассказал о главной опасности храпа

Сомнолог Пальман: Храп повышает риск развития инсульта и инфаркта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: F01 Photo / Shutterstock / Fotodom

Храп повышает риск ряда серьезных заболеваний, заявил врач-сомнолог Александр Пальман. О главной опасности храпа он предупредил в беседе с KP.RU.

Врач рассказал, что храп не является болезнью, но может сигнализировать о нарушении дыхания во сне. В некоторых случаях храп переходит в апноэ, при котором дыхание временно останавливается, иногда сотни раз за ночь, что приводит к нехватке кислорода.

По словам эксперта, при таких нарушениях сон становится прерывистым и человек не получает полноценного отдыха. Это может привести к постоянной усталости, снижению концентрации и повышенному риску серьезных заболеваний, включая инфаркты, инсульты и гипертонию. Одной из частых причин возникновения апноэ врач назвал лишний вес.

Специалист подчеркнул, что храп, особенно если он сочетается с хронической усталостью, является серьезным поводом обратиться к врачу и пройти лечение.

Ранее врач Майкл Бреус рассказал, как быстро уснуть после пробуждения посреди ночи. По его мнению, в этом случае помогает специальная методика дыхания.

    Последние новости

    «Прислали цветы к днюхе». Россия ударила по объектам СБУ к годовщине создания ведомства. Что известно о «привете от ФСБ»?

    Туристка познакомилась с мужчиной в приложении, была изнасилована и снята на камеру

    Иран призвал Трампа понять одну вещь

    В российском городе поставят памятник Высоцкому

    Россияне массово рванули в Японию

    В Нидерландах нашли скелет легендарного мушкетера д’Артаньяна

    Сомнолог рассказал о главной опасности храпа

    В «Ахмате» высмеяли нападение на получавшего угрозы от Алаудинова помощника Вассермана

    Песков ответил на вопрос о новой должности Москальковой

    Возможность появления в России сети банкоматов без комиссий оценили

    Все новости
