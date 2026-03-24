Врач раскрыл два способа быстро заснуть после пробуждения посреди ночи

Врач Бреус: После пробуждения посреди ночи поможет заснуть мышечная релаксация

Врач Майкл Бреус заявил, что существуют два способа, которые помогут быстро заснуть, если человек проснулся посреди ночи. Их он раскрыл в разговоре с изданием Infobae.

Как отметил Бреус, сначала необходимо воспользоваться техникой дыхания 4-7-8. Для этого нужно сначала вдыхать через нос в течение четырех секунд, затем на семь секунд задержать дыхание, а затем выдыхать через рот на протяжении восьми секунд.

Затем следует перейти к прогрессивной мышечной релаксации, добавил доктор. Ее смысл заключается в том, чтобы поочередно напрягать все группы мышц в течение пяти секунд, а затем расслаблять их. Бреус утверждает, что благодаря этому методу можно снизить уровень стресса и тревоги, поэтому сон станет более спокойным.

Ранее невролог Елена Зубарева предупредила об опасных последствиях недостатка сна. Она подчеркнула, что дефицит ночного отдыха приводит к дисбалансу в работе всех систем организма.