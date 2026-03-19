Россиян предупредили об опасных последствиях недостатка сна

Невролог Зубарева: Недосып приводит к раздражительности и перепадам настроения

Невролог «СМ-клиника» Елена Зубарева предупредила россиян об опасных последствиях, к которым может приводить дефицит сна. О них врач рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявила, что длительный дефицит сна приводит к дисбалансу в работе всех систем организма. В первую очередь страдает нервная система. «Также при дефиците ночного отдыха повышается уровень кортизола — гормона стресса. Это отражается на эмоциональном состоянии: появляются беспричинная раздражительность, перепады настроения, подавленность и признаки депрессивного настроения. Снижается концентрация внимания, ухудшается память, падает работоспособность», — рассказала Зубарева.

Кроме того, недостаток сна негативно влияет на гормональный фон: нарушается выработка инсулина, гормона сытости лептина, и гормона голода грелина. В результате усиливается аппетит, появляется склонность к перееданию, что со временем может привести к набору веса и ожирению, добавила доктор.

