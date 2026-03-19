Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 19 марта 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных последствиях недостатка сна

Невролог Зубарева: Недосып приводит к раздражительности и перепадам настроения
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Невролог «СМ-клиника» Елена Зубарева предупредила россиян об опасных последствиях, к которым может приводить дефицит сна. О них врач рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач заявила, что длительный дефицит сна приводит к дисбалансу в работе всех систем организма. В первую очередь страдает нервная система. «Также при дефиците ночного отдыха повышается уровень кортизола — гормона стресса. Это отражается на эмоциональном состоянии: появляются беспричинная раздражительность, перепады настроения, подавленность и признаки депрессивного настроения. Снижается концентрация внимания, ухудшается память, падает работоспособность», — рассказала Зубарева.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Кроме того, недостаток сна негативно влияет на гормональный фон: нарушается выработка инсулина, гормона сытости лептина, и гормона голода грелина. В результате усиливается аппетит, появляется склонность к перееданию, что со временем может привести к набору веса и ожирению, добавила доктор.

Ранее сомнолог Александр Калинкин рассказал о неожиданной причине возникновения храпа. Он утверждает, что к этой проблеме приводит изжога, поскольку она раздражает верхние дыхательные пути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Конгрессвумен заявила о попытках нагнетать напряженность между Россией и США

    Россиянам назвали первые шаги при утечке интимных фотов сеть

    BMW представил новый мощный седан с оригинальной внешностью

    Мужчина заживо похоронил блогершу в чемодане

    Внешность Роберта Паттинсона на красной дорожке оценили фразой «братан хочет мирной жизни»

    Россиян предупредили об опасных последствиях недостатка сна

    Сенат США не стал ограничивать военные полномочия Трампа

    Трампа обвинили в создании беспрецедентных проблем для США и всего Запада

    Раскрыты траты россиян на автозапчасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok