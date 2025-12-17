Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:02, 17 декабря 2025Экономика

Внук Пугачевой заложил квартиру бабушки ради жизни в США

Никита Пресняков заложил подаренную Пугачевой квартиру ради жизни в США
Виктория Клабукова

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Музыкант Никита Пресняков взял кредит под залог московской квартиры, подаренной своей бабушкой Аллой Пугачевой. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение народной артистки.

Речь идет о квартире на Лубянке, в Варсонофьевском переулке. Поначалу она принадлежала самой Пугачевой, а жилплощадь в 2010 году ей еще перед женитьбой подарил Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Жилплощадь оценивается в 200 миллионов рублей. В течение семи лет квартира простаивала, певица в нее не въезжала. В 2017 году к свадьбе своего внука Пугачева решила переоформить квартиру на него.

Уже на следующий год, по словам близких Преснякова-младшего, музыканту пришлось влезать в долги. Как рассказал бывший директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник, запросы жены Никита закрыть не мог и ему приходилось «идти на поклон» к бабушке и маме, Кристине Орбакайте. В 2018 году Никита Пресняков оформил кредит под залог подаренной ему квартиры. Как уверяют источники газеты, ничего другого Пресняков заложить не мог.

Когда же после начала специальной военной операции музыкант эмигрировал в Соединенные Штаты, финансовый вопрос встал с новой силой. «Кредитные деньги, вырученные от залога квартиры на Лубянке, Никита тратил в Америке на свою молодую жену и красивую жизнь», — заявил Дзюник. Как напомнил продюсер, Пресняков-младший пытался выручить деньги за дом Пугачевой в Истре, но поиски покупателя затянулись. В конце концов из-за просрочек по выплатам на квартиру наложили обременение.

Дзюник уверен, что Пресняков-младший рассчитывает вернуться в Россию, якобы у него есть хорошие предложения по работе в Москве. Однако, как предполагает собеседник газеты, музыкант не решается говорить о своем возвращении, опасаясь санкций и потери жилья в Нью-Йорке. Как считает Дзюник, музыканту будет намного легче расплатиться с долгами на родине, где он сможет зарабатывать скромно, но самостоятельно.

Ранее сообщалось, что Пугачеву обяжут снести пирс около ее поместья в Солнечногорске. Соответствующее решение принял Росводресурс по результатам проверки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Европейские подсвинки надеялись поживиться». Путин понятно объяснил, как Запад хотел и не смог развалить Россию

    Юрист внес ясность в важный вопрос о воинском учете

    Школьники хватаются за ножи. Что делать, чтобы уберечь ребенка от беды

    Возвращение снега и морозов пообещали жителям Москвы

    Хакеры пригрозили выложить данные пользователей самого популярного в мире порносайта

    Захарова раскрыла помощь Таджикистану в деле о трагедии в школе

    На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

    Бывший глава управления Минобороны России сел за взятку от директора швейной фабрики

    Блогерша помогла подруге вернуть исчезнувший после пластики пупок

    Российский проект стал претендентом на «Оскар»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok