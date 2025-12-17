Внук Пугачевой заложил квартиру бабушки ради жизни в США

Никита Пресняков заложил подаренную Пугачевой квартиру ради жизни в США

Музыкант Никита Пресняков взял кредит под залог московской квартиры, подаренной своей бабушкой Аллой Пугачевой. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение народной артистки.

Речь идет о квартире на Лубянке, в Варсонофьевском переулке. Поначалу она принадлежала самой Пугачевой, а жилплощадь в 2010 году ей еще перед женитьбой подарил Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Жилплощадь оценивается в 200 миллионов рублей. В течение семи лет квартира простаивала, певица в нее не въезжала. В 2017 году к свадьбе своего внука Пугачева решила переоформить квартиру на него.

Уже на следующий год, по словам близких Преснякова-младшего, музыканту пришлось влезать в долги. Как рассказал бывший директор Филиппа Киркорова продюсер Леонид Дзюник, запросы жены Никита закрыть не мог и ему приходилось «идти на поклон» к бабушке и маме, Кристине Орбакайте. В 2018 году Никита Пресняков оформил кредит под залог подаренной ему квартиры. Как уверяют источники газеты, ничего другого Пресняков заложить не мог.

Когда же после начала специальной военной операции музыкант эмигрировал в Соединенные Штаты, финансовый вопрос встал с новой силой. «Кредитные деньги, вырученные от залога квартиры на Лубянке, Никита тратил в Америке на свою молодую жену и красивую жизнь», — заявил Дзюник. Как напомнил продюсер, Пресняков-младший пытался выручить деньги за дом Пугачевой в Истре, но поиски покупателя затянулись. В конце концов из-за просрочек по выплатам на квартиру наложили обременение.

Дзюник уверен, что Пресняков-младший рассчитывает вернуться в Россию, якобы у него есть хорошие предложения по работе в Москве. Однако, как предполагает собеседник газеты, музыкант не решается говорить о своем возвращении, опасаясь санкций и потери жилья в Нью-Йорке. Как считает Дзюник, музыканту будет намного легче расплатиться с долгами на родине, где он сможет зарабатывать скромно, но самостоятельно.

