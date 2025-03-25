Суд запретил мужчине разводиться с любительницей порно

В Индии суд запретил жителю провинции Тамилнад разводиться с женой, которая оказалась любительницей порно. Об этом пишет Hindustan Times.

Мужчина обвинял жену в «жестоком обращении в браке», так как она, по его словам, пристрастилась к просмотру порнографии, отказывалась выполнять домашние дела и часто мастурбировала. Супруги поженились в 2018 году, однако с 2020 года жили раздельно. Женщина попыталась восстановить семью, после чего муж подал заявление на развод.

Помимо прочего, индиец утверждал, что жена болела неким венерическим заболеванием и заразила его, однако не предоставил никаких доказательств. Суд постановил, что увлечение порно и мастурбацией не может быть поводом для развода.

«Если женщина имеет сексуальные связи вне брака, это может стать причиной для развода. Однако самоудовлетворение не может считаться причиной для расторжения брака. Это ни при каких обстоятельствах нельзя считать жестоким обращением с мужем», — сказано в официальном заявлении.

В суде также отметили, что частный просмотр порнографии не является правонарушением. Обвинения в мастурбации юристы назвали «грубым нарушением сексуальной автономии» женщины.

Ранее сообщалось, что в Таиланде жена и любовница сотрудника полиции уличили его в измене и устроили скандал в ресторане. Они явились в заведение, где полицейский обедал с другой женщиной.