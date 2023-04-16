Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:21, 16 апреля 2023Силовые структуры

Российского депутата задержали по делу о мошенничестве при застройке

В Новосибирске задержали депутата горсовета, застройщика Джулая по делу о мошенничестве

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Новосибирске правоохранители задержали депутата горсовета, застройщика жилмассивов Алексея Джулая по делу о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах в воскресенье, 16 апреля.

Джулай является владельцем группы строительных компаний «Дискус», которая до этого попала под подозрение в совершении мошенничества со средствами дольщиков.

В начале апреля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с деньгами дольщиков при строительстве двух домов в Октябрьском районе Новосибирска. Тогда в пресс-службе областной прокуратуры отметили, что под подозрением менеджмент ГК «Дискус». По данным ведомства, деньги похитили во время работ по строительству жилых домов в Плющихинском жилмассиве в Новосибирске, один из них планировалось сдать в 2018 году, а второй — в первом квартале 2023-го.

Группа «Дискус» специализировалась на возведении жилья эконом-класса в Новосибирской области. На рынке ГК, владельцем которой является депутат новосибирского горсовета, обосновалась с 2004 года.

В феврале сообщалось, что в Москве правоохранительные органы задержали директора по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования Романа Селиванова после получения им взятки в 2,5 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме оценили идею добавить вопросы про СВО в ЕГЭ по истории
В Подмосковье 11-летнюю школьницу несколько месяцев насиловал родной дядя
Самолет совершил аварийную посадку из-за попавшей в двигатель стаи птиц
В США сообщили об обсуждении передачи российских активов Украине
Огромный фонтан кипятка посреди улицы в Петербурге сняли на видео
Рублев выиграл турнир ATP в Монте-Карло
Около 100 пенсионеров стали жертвами кредитных мошенников в Москве
В Госдуме отреагировали на гибель мальчика из-за бездомных собак в Оренбурге
Пас Миранчука помог «Торино» спастись от поражения в матче чемпионата Италии
Гостья пришла на свадьбу в белом платье и вывела из себя невесту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.