Российского депутата задержали по делу о мошенничестве при застройке

В Новосибирске задержали депутата горсовета, застройщика Джулая по делу о мошенничестве

В Новосибирске правоохранители задержали депутата горсовета, застройщика жилмассивов Алексея Джулая по делу о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах в воскресенье, 16 апреля.

Джулай является владельцем группы строительных компаний «Дискус», которая до этого попала под подозрение в совершении мошенничества со средствами дольщиков.

В начале апреля следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества с деньгами дольщиков при строительстве двух домов в Октябрьском районе Новосибирска. Тогда в пресс-службе областной прокуратуры отметили, что под подозрением менеджмент ГК «Дискус». По данным ведомства, деньги похитили во время работ по строительству жилых домов в Плющихинском жилмассиве в Новосибирске, один из них планировалось сдать в 2018 году, а второй — в первом квартале 2023-го.

Группа «Дискус» специализировалась на возведении жилья эконом-класса в Новосибирской области. На рынке ГК, владельцем которой является депутат новосибирского горсовета, обосновалась с 2004 года.

В феврале сообщалось, что в Москве правоохранительные органы задержали директора по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования Романа Селиванова после получения им взятки в 2,5 миллиона рублей.