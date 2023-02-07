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10:34, 7 февраля 2023Силовые структуры

Главу предприятия «Ростеха» задержали после получения взятки

РЕН ТВ: в Москве задержан директор предприятия «Ростеха» Селиванов по делу о мошенничестве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве правоохранительные органы задержали директора по развитию бизнеса Центра суперкомпьютерного моделирования, входящего в «Ростех», Романа Селиванова после получения им взятки в 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вторым задержанным является коммерческий директор компании «Цифромед» Леонид Коковин. Силовики взяли их в момент получения денег от гендиректора Московского центра новых технологий телекоммуникаций Сергея Шишмарева, у которого Селиванов и Коковин вымогали десять миллионов рублей после победы его предприятия в тендере на получение госконтракта стоимостью 210 миллионов рублей.

Задержанных подозревают в особо крупном мошенничестве.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 3 апреля первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина, обвиняемого в получении взятки на сумму 500 миллионов рублей.

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Любовь Ширижик
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