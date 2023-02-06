Зампред комитета по строительству Ленобласти арестован по делу о взятке

Суд арестовал до 3 апреля зампреда комитета по строительству Ленобласти Шалыгина

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 3 апреля первого заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина, обвиняемого в получении взятки на сумму 500 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Шалыгин во время личных встреч и телефонных переговоров потребовал у гендиректора компании СК «Юнит» взятку за помощь в заключении госконтрактов. 4 февраля чиновник был задержан после получения денег в автомобиле марки Volvo, припаркованном на проспекте Маршала Блюхера в Петербурге.

5 февраля Шалыгину было предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом»). Он вину признал и выразил готовность сотрудничать со следствием.