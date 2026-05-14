Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:56, 14 мая 2026Ценности

Врач назвал россиянам смертельную опасность загара

Онколог Дмитрий Пензов: Загар повышает риск развития рака кожи
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Taras Soliak / Shutterstock / Fotodom

Онколог «СМ-Клиники» Дмитрий Пензов назвал смертельную опасность загара. Разговор с врачом приводят «Известия».

Доктор предупредил об опасности загара, который повышает риск развития рака кожи. По его словам, многие до сих пор воспринимают загар как признак здоровья, несмотря на то что ультрафиолетовое излучение на самом деле является одним из ключевых факторов повреждения клеток кожи.

«Любой загар — это защитная реакция кожи на повреждение активными солнечными лучами. Когда человек регулярно и бесконтрольно находится под солнцем, в его клетках постепенно накапливаются мутации, которые со временем могут привести к образованию злокачественных опухолей», — уточнил собеседник издания.

Материалы по теме:
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови. На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
Сырая печенка на завтрак и маски из менструальной крови.На какие дикости люди шли в 2022 году ради красоты и здоровья
28 декабря 2022
«Они наши главные друзья и враги» Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
«Они наши главные друзья и враги»Как россияне подсели на поедание ядовитых грибов — микродозинг мухоморов
11 мая 2022

Особенно опасным медик назвал солнце с 11:00 до 16:00 часов, когда уровень ультрафиолетового излучения максимален. Кроме того, Пензов напомнил об опасности солнечных ожогов в детском и подростковом возрасте, поскольку они существенно увеличивают риск развития онкологии во взрослом возрасте.

Значительно повышает риски и отказ от солнцезащитных средств, добавляет онколог. Специалист рекомендует использовать средства с SPF 50+ с увлажняющей сывороткой, носить головные уборы и одежду с закрытыми плечами и избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами в дневные часы.

«При любом изменении родинок необходимо как можно быстрее обратиться к врачу», — подытожил эксперт.

В январе 2024 года блогерша раскрыла опасность солнцезащитных очков после потери глаза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России атаковали «село олигархов» под Киевом

    США назвали вторую армию в мире

    «Я понял, что мы крупно влипли». Бывший военный попал в лагерь с сотнями рабов. Ему помогли спастись армейская смекалка и навоз

    В Москве пенсионерка показала соседям экстрим-шоу

    Москвичей предупредили об опасных явлениях

    Раскрыт ущерб по делу продюсера Линды

    Стало известно о взлете стоимости «секретного биткоина»

    Россияне смогут увидеть редкое явление

    Врач назвал россиянам смертельную опасность загара

    Человек взмыл в воздух на полсотни метров из-за сильного ветра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok