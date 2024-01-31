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12:08, 31 января 2024Ценности

Блогерша раскрыла опасность солнцезащитных очков после потери глаза

Фото: @hannahnoliver

Американка лишилась глаза и решила раскрыть неожиданную опасность солнцезащитных очков. Ролик на эту тему появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 100 тысяч подписчиков.

29-летняя Ханна Оливер из Атланты рассказала, что отказалась от очков во время вождения после потери глаза из-за аксессуара одного люксового бренда. По словам блогерши, во время аварии в ее машине вылетели подушки безопасности, которые разбили линзу в дизайнерских очках на тысячи маленьких осколков.

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«Когда я вернулась в сознание и посмотрела в зеркало заднего вида, то увидела, что мое веко нависло. В конечном итоге я потеряла глаз, поскольку осколки перерезали зрительный нерв, что вызвало отслойку сетчатки. Мой глаз выглядел так, будто он прошел через мясорубку. Стекло раздробило его на куски», — поделилась Оливер подробностями происшествия.

Пострадавшая призналась, что несчастный случай изменил ее жизнь, поэтому сейчас она рассказывает людям об опасности солнцезащитных очков. Кроме того, девушка основала собственный бренд очков с небьющимися линзами. «Я частично слепа, и мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь из-за дизайнерских очков», — заключила она.

В ноябре 2023 года россиянам раскрыли опасность популярного в TikTok-тренда на редкое мытье головы. Врач-косметолог Кристина Радина заявила, что отказ от процедуры на долгое время вызывает появление перхоти и облысение.

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      Карина Черных
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