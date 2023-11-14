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20:15, 14 ноября 2023Ценности

Россиянам раскрыли опасность популярного в TikTok-тренда на редкое мытье головы

Фото: TORWAISTUDIO / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Кристина Радина раскрыла россиянам опасность популярного в TikTok-тренда на редкое мытье головы. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Life.

Известно, что на данной платформе распространились видео под хештегом #hairtraining. В них блогеры утверждают, что мытье головы раз в месяц благоприятно влияет на состояние волос, а именно — укрепляет их.

Однако Радина заявила, что отказ от процедуры на долгое время вызывает появление перхоти и облысение. «Используя шампунь для волос, в первую очередь мы моем именно голову. Кожа головы нуждается в очищении, например от самого верхнего слоя — ороговевших чешуек», — объяснила медик и отметила, что во время процесса совершается своеобразный массаж головы, улучшающий кровоток в волосяных луковицах.

Вдобавок специалистка посоветовала обращать внимание на внешний вид своих волос. Так, если они остаются сухими на протяжении долгого времени, то их можно мыть один-два раза в неделю. Обладателям жирных от природы волос стоит прибегать к процедуре раз в два дня.

Ранее трихолог Ксения Самоделкина раскрыла россиянам простой способ отрастить волосы. По словам врача, действенным методом для этого является пилинг кожи головы.

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      Мария Винар
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