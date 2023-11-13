Врач раскрыла россиянам простой способ отрастить волосы

Трихолог Ксения Самоделкина раскрыла россиянам простой способ отрастить волосы. Соответствующую информацию публикует портал «А теперь внимание!».

По словам врача, действенным методом ускорения роста волос является пилинг кожи головы. Специалистка уточнила, что данный метод ухода применяют при выраженных гиперкератозе, перхоти, замедленном росте волос и на фоне лечения алопеции.

«На этапе глубокого очищения кожи пилинг способствует удалению роговых чешуек, тщательному очищению кожи головы, улучшают микроциркуляцию, в результате скорость роста волос усиливается», — подчеркнула Самоделкина.

Кроме того, медик добавила, что пилинги помогают улучшить эффект от средств против выпадения волос. При этом Самоделкина посоветовала проводить процедуру от одного до трех раз в неделю, нанося продукт по проборам на пять-семь минут и смывая большим количеством воды.

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