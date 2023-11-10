В сети расстроились из-за новой стрижки Гарри Стайлса со словами «мир рухнул»

Фанаты расстроились из-за новой стрижки Гарри Стайлса со словами «мир рухнул». На соответствующие комментарии в социальной сети X (ранее Twitter) обратило внимание издание Daily Mail.

Журналисты TMZ опубликовали фото с концерта музыкальной группы U2. На них запечатлен 29-летний исполнитель вместе со своей возлюбленной, канадской актрисой Тейлор. На размещенных кадрах видно, что артист надел для мероприятия белую футболку. Кроме того, можно заметить, что он сменил имидж, а именно побрился налысо.

Поклонники не оценили преображение знаменитости, о чем принялись писать в многочисленных постах на платформе. «Всем, кто публикует фотографию Гарри Стайлса с бритой головой, пожалуйста, перестаньте. Это причиняет мне эмоциональную, моральную и физическую боль», «Никогда не думал о том, что когда-нибудь увижу в СМИ заголовки: "Гарри Стайл побрил голову"», «Что он сделал со своими волосами?», «Гарри, у тебя есть 48 часов, чтобы отрастить волосы», «Я не верю в это. Точно нет», — возмущались они.

В феврале Гарри Стайлс выпил алкоголь из собственной обуви во время концерта и вызвал отвращение у фанатов. Поп-исполнитель решил последовать традиции shoey, которая зародилась в Австралии, когда таким образом праздновать победы стал пилот гоночного чемпионата V8 Ute Райл Харри. Фотографы запечатлели, как знаменитость на сцене выпивает напиток из кеда стоимостью 780 долларов (58 тысяч рублей) из коллаборации брендов Adidas и Gucci.