Гарри Стайлс выпил алкоголь из обуви и вызвал отвращение у фанатов

Певец Гарри Стайлс выпил алкоголь из кеда Adidas на сцене и вызвал отвращение у фанатов

Британский певец Гарри Стайлс выпил алкоголь из собственной обуви во время концерта и вызвал отвращение у фанатов. Соответствующие ролик и комментарии появились в Twitter.

Известно, что поп-исполнитель решил последовать традиции shoey, которая зародилась в Австралии, когда таким образом праздновать победы стал пилот гоночного чемпионата V8 Ute Райл Харри. На размещенных кадрах видно, как знаменитость на сцене выпивает напиток из кеда стоимостью 780 долларов (58 тысяч рублей) из коллаборации брендов Adidas и Gucci.

«Одна из самых мерзких традиций, о которых я когда-либо слышал. Теперь я другой человек. Очень интимный момент, который я разделил с таким количеством людей. Даже немного стыдно. Я обязательно обсужу этот момент со своим психологом», — высказался Стайлс, надевая кроссовок после выполнения традиции.

Пользователи сети не оценили поступок кумира, о чем высказались в многочисленных постах в упомянутой соцсети. «Напиток из потного ботинка? Нет, спасибо», — написал один юзер. «Почему люди хлопают? Мне стало тошно», — отметил другой. «Мне нечего сказать в защиту Гарри», — высказался третий комментатор.

В мае 2021 года рэперша Lizzo в облегающем коротком наряде на улице также вызвала отвращение в сети. Ее сфотографировали во время прогулки в лиловом облегающем мини-платье и белых босоножках на каблуках. «Ей следует носить одежду своего размера», — упрекнул знаменитость один из пользователей сети.