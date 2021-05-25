Тучная певица в облегающем мини-платье на улице вызвала отвращение в сети

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, прошлась по улицам Лос-Анджелеса в откровенном наряде и вызвала отвращение в сети. Соответствующие фото и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци запечатлели 33-летнюю исполнительницу в лиловом облегающем мини-платье и белых босоножках на каблуках. Ее образ дополнила небольшая сумка, солнцезащитные очки, медицинская маска и несколько подвесок. Позже знаменитость поделилась снимком в описанном наряде на своей странице в Instagram.

Читатели издания раскритиковали внешний вид тучной певицы в комментариях под снимками. «Это просто отвратительно», «Ей следует носить одежду своего размера», «Мне тяжело на нее смотреть», «Разве у нее нет зеркала в полный рост? У нее ужасное чувство стиля», «Фу. Серьезно, я восхищаюсь ею за то, что у нее хватило смелости покинуть дом в таком виде», — высказывались они.

В апреле Lizzo станцевала тверк в облегающем полупрозрачном платье. Звезду запечатлели во время празднования ее дня рождения в Caesars Palace в Лас-Вегасе. На размещенных кадрах исполнительница танцует тверк в платье бренда Jean Paul Gaultier. Наряд длины макси был оформлен вертикальными и горизонтальными полосками, создающими иллюзию обнаженного тела.