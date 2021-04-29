Тучная певица станцевала тверк в облегающем полупрозрачном платье

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, снялась в облегающем полупрозрачном наряде и восхитила поклонников. На ролик, опубликованный на ее странице в Instagram, обратили внимание в Page Six.

33-летнюю знаменитость запечатлели во время празднования ее дня рождения в Caesars Palace в Лас-Вегасе. На размещенных кадрах исполнительница танцует тверк в платье бренда Jean Paul Gaultier из весенней коллекции Cyberbaba 1996 года. Наряд длины макси оформлен вертикальными и горизонтальными полосками, создающими иллюзию обнаженного тела.

Известно, что ранее в таком же платье папарацци засняли предпринимательницу Ким Кардашьян на церемонии People's Choice Awards в 2018 году.

«С днем рождения, Lizzo», — подписала она пост, набравший 2,5 миллиона лайков. Фанаты звезды оценили ее внешний вид в комментариях под публикацией. «С днем рождения, королева!», «Ты моя богиня!», «Ты безумно красива!», «Ты заряжаешь меня своей энергией! Ты великолепная женщина, Lizzo!», «Лучшая из лучших», — писали они.

Ранее в апреле Мелисса Виван Джефферсон снялась полностью обнаженной и взволновала подписчиков. Она показала на камеру целлюлит и жировые складки, прикрыв оголенную грудь руками. В подписи к публикации, которая набрала больше двух миллионов лайков, певица подчеркнула, что не использовала для фото ретушь, поскольку «хотела показать себя настоящую».