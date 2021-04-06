Певица снялась в обнажающем ягодицы платье без белья и вызвала отвращение в сети

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, показала несовершенства своего тела в откровенном наряде и вызвала отвращение в сети. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На размещенных в Instagram кадрах 32-летняя исполнительница запечатлена в полный рост со спины в облегающем платье фиолетового цвета без нижнего белья. При этом ее наряд оформлен сетчатыми вставками по бокам и широким вырезом в области поясницы, который частично обнажил ее ягодицы. Образ звезды дополнили серьги-кольца и оранжевые босоножки на каблуках. Публикация набрала больше миллиона лайков.

Пользователи раскритиковали внешний вид певицы в комментариях под материалом. «Меня тошнит от нее», «Такие изображения следует запретить», «Мне противно, что сейчас так много людей демонстрируют свое ожирение. Это просто пошло», «Как мне это развидеть?», «Зачем показывать задницу на камеру? Какое вульгарное поведение», — негодовали они.

В марте Lizzo показала целлюлит видео в откровенном образе и была обругана в сети. Знаменитость снялась в черном комплекте нижнего белья и с распущенными волосами. Она позировала на камеру, демонстрируя жировые складки, и хлопала себя по бедрам.