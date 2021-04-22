Певица показала целлюлит на снимке без одежды и макияжа и взволновала фанатов

Американская певица Мелисса Виван Джефферсон, известная как Lizzo, снялась полностью обнаженной и взволновала фанатов. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 32-летняя знаменитость сидит с распущенными волосами на сером пуфе без одежды и макияжа. Она показала на камеру целлюлит и жировые складки, прикрыв оголенную грудь руками. В подписи к публикации, которая набрала больше двух миллионов лайков, певица подчеркнула, что не использовала для фото ретушь, поскольку «хотела показать себя настоящую».

Поклонники оценили внешний вид звезды и похвалили ее за честность. «Когда я вижу растяжки на своем животе, я улыбаюсь от мысли, что сочетаюсь с Lizzo», «Ты прекрасна», «Спасибо, что помогаешь нормализовать любые женские тела. Теперь буду чувствовать себя уверенно в купальнике во время отдыха в Майями», «Это очень вдохновляюще, я буквально прослезилась, потому что мне очень приятно видеть естественность», «Хотела бы я быть такой же уверенной! Выглядишь отлично», — высказывались они.

Ранее в апреле Мелисса Виван Джефферсон снялась в откровенном образе и вызвала отвращение в сети. На фото певица запечатлена в полный рост со спины в облегающем платье фиолетового цвета без нижнего белья. При этом ее наряд оформлен сетчатыми вставками по бокам и широким вырезом в области поясницы, который частично обнажил ее ягодицы.