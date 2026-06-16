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Силовые структуры
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15:06, 16 июня 2026Силовые структуры

Россиянка на видео рассказала о вербовке СБУ

ФСБ опубликовала видео с задержанной за работу с СБУ россиянкой
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Завербованная Службой безопасности Украины (СБУ) россиянка во время допроса рассказала, как ее вербовали. Видео Федеральной службы безопасности (ФСБ) появилось у ТАСС.

На кадрах женщина сидит на допросе и говорит о том, что подписала соглашение о сотрудничестве с СБУ. По ее словам, она просила отпустить ее. Ей пообещали, что сделают это после подписания соглашения. Вербовщик также заявил, что ничего особенного делать ей не придется, и пообещал помочь ее сыну.

Россиянка рассказала, что работает в музыкальной школе. СБУ просила у нее отправлять приказы, которые приходят в учебное заведение.

О задержании женщины сообщалось ранее. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Она арестована.

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