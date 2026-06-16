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15:08, 16 июня 2026Путешествия

Пилоты развернули самолет сразу после взлета из-за одной проблемы на борту

Пилоты Virgin Australia развернули самолет сразу после взлета из-за проблем с двигателем
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: James D. Morgan / Contributor / Getty Images

Пилоты авиакомпании Virgin Australia развернули самолет сразу после взлета из-за одной проблемы на борту. Об этом пишет газета Daily Mail.

Инцидент произошел вечером 15 июня. Экипаж сразу после взлета сообщил, что у самолета возникла проблема с одним из двигателей.

Направлявшийся в Перт лайнер в итоге посадили в аэропорту вылета Тулламарин в Мельбурне. Пилоты, стюардессы и пассажиры не пострадали. Клиенты авиакомпании добрались до Перта в тот же день на другом рейсе, а их первоначальный борт осмотрели инженеры перед возвращением в эксплуатацию.

Ранее пассажирский самолет развернулся в небе. Сообщалось, что экипаж принял решение вернуться в воздушную гавань отправления из-за названия сети Bluetooth «бомба».

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