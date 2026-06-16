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15:10, 16 июня 2026Спорт

IIHF проигнорировала российских хоккеистов в тексте о Кубке Стэнли

IIHF проигнорировала российских хоккеистов «Каролины» в тексте о завоевании Кубка Стэнли
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

Международная федерация хоккея (IIHF) на сайте проигнорировала российских игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс» в материале о завоевании командой Кубка Стэнли.

Это произошло после победы «Каролины» в финале серии против «Вегас Голден Найтс». В материале упомянуты американец Джейкоб Славин, датчане Фредерик Андерсен, Николай Элерс, канадцы Тэйлор Холл, Логан Стэнковен, Джордан Стаал, Шон Уокер и Сет Джарвис, финн Себастьян Ахо, а также главный тренер команды Род Бриндамор.

В ночь на 15 июня «Каролина» победила «Вегас » в шестом матче финала Кубка Стэнли со счетом 3:0 и выиграла серию 4-2. В составе победителей выступают трое российских хоккеистов: голкипер Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Для них Кубок Стэнли стал первым в карьере.

IIHF отстранила сборные России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой весной 2022 года. В мае 2025 года организация аннулировала решение, однако не пообещала быстрого возвращения россиян на турниры.

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