Медведев прокомментировал атаку на Киев

Медведев после массированной атаки на Киев призвал бить гораздо сильнее

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев после массированной атаки на Киев призвал бить «гораздо сильнее». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наркоурод и его бандеровская свора террористическими ударами по детям вызвали жесткий ответ из России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам», — говорится в публикации.

По словам Медведева, после атаки украинским властям будет проще просить деньги и оружие, воровать и оправдываться. Кроме того, удары ВС России помогут консолидировать часть электората вокруг нынешнего руководства Украины.

«Так что же, не бить вообще, чтобы не спровоцировать укрепление неонацистского режима? Нет, конечно. Надо бить — как сегодня и еще гораздо сильнее! Ведь руины и серый пепел на месте их столичных символов деморализуют врага не слабее утраты боевого знамени», — добавил он.

Российские войска нанесли один из наиболее массированных ударов по Киеву за время проведения специальной военной операции. Канал «Военный Осведомитель» сообщил, что для удара по Киеву использовалась «почти вся номенклатура» российских ракет, включая «Циркон» и «Кинжал».