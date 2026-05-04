09:53, 4 мая 2026

Женщина провалилась сквозь землю по дороге домой

В Канаде женщина провалилась сквозь землю и застряла в скрытом колодце
Юлия Юткина
В городе Виннипег, Канада, спасатели вытащили женщину, провалившуюся в скрытый колодец. Об этом сообщает CBC News.

В конце апреля друзья подвезли Кристин Кейлбэк до дома. Женщина вышла из машины, сделала пару шагов и исчезла. Ее друзья подумали, что она споткнулась и упала, но обнаружили, что женщина провалилась сквозь землю. На поверхности торчали только голова и плечи Кейлбэк. «Земля очень быстро просто ушла из-под ног. Я совершенно не помню самого падения. Все случилось мгновенно», — рассказала она.

Кейлбэк пыталась выбраться из дыры сама, но земля под ее ногами постоянно осыпалась — у нее не было опоры. В конце концов друзья вызвали к ней спасателей. По словам женщины, они были такими дружелюбными, что она ни о чем не переживала. Они вытащили Кейлбэк с помощью троса и лебедки. Она застряла в дыре всего на 40 минут.

Все это время женщина не боялась и только смеялась над нелепостью ситуации. Ей повезло, что она не пострадала. После она заметила, что на уровне ее живота из земли торчал зазубренный кусок металла. При падении Кейлбэк могла удариться об него.

Женщина думала, что под ней провалился грунт. Однако оказалось, что она упала в водосборный колодец, на котором не было крышки. На противоположной стороне дороги спасатели нашли такой же скрытый колодец. Опасные зоны сейчас огорожены.

Ранее сообщалось, что в городе Канзас-Сити, США, женщину полтора часа вытаскивали из канализации. Она застряла в трубе на глубине нескольких десятков метров.

