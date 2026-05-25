Новости спорта
12:11, 25 мая 2026Спорт

Стало известно об интересе четырех клубов РПЛ к Кокорину

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Russell Cheyne / Reuters

Бывший форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин интересен четырем клубам Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом стало известно Sport Baza.

По информации источника, контракт с 35-летним футболистом могут подписать «Оренбург», тольяттинский «Акрон», махачкалинское «Динамо» и московская «Родина». Последние проявляют наибольшую активность, но окончательное решение пока не принято из-за возраста футболиста.

Уточняется, что возможному трансферу Кокорина в «Акрон» может помочь уход из клуба Артема Дзюбы. После этого тольяттинцы заинтересованы в приглашении опытного возрастного футболиста.

20 мая «Арис» объявил об уходе Кокорина. Форвард выступал за клуб с 2022 года. В первом сезоне вместе с командой он выиграл чемпионат Кипра.

