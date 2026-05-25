Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:10, 25 мая 2026Экономика

Российские IT-компании начали терять выручку

«Ъ»: Выручка российских IT-компаний в 2025 году упала впервые за несколько лет
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Uli Deck / dpa / Globallookpress.com

По итогам 2025 года российские IT-компании впервые за несколько лет столкнулись с падением совокупной выручки. Об этом со ссылкой на данные «Контур.Фокуса» и «Контур.Эгиды» пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Само снижение составило всего 0,75 процента (60 миллиардов рублей), но в 2024-2025 года выручка увеличилась с 5,34 триллиона до 8,01 триллиона рублей, то есть речь идет о достаточно резком торможении.

Как указал эксперт «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский, в прошлом году компании столкнулись со снижением бюджетов заказчиков, удорожанием разработки и усилением конкуренции, что привело к значительному ухудшению финансовых результатов.

Старший управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин отметил, что ситуация в разных сегментах рынка неоднородна. Так, направления безопасности и искусственного интеллекта продолжают расти опережающими темпами. В свою очередь, глава продуктового направления «Некстби» Евгений Сурков объяснил, что разработка все чаще уходит в относительно простые ниши, где можно показывать быстрый результат.

Ранее стало известно, что один из крупнейших российских разработчиков программного обеспечения ООО «Новые облачные технологии» (НОТ, бренд «Мойофис»), основным проектом которого является импортозамещение Microsoft Office, сократит большинство сотрудников, оставив лишь тех, кто занимается техподдержкой. Поводом для такого шага стали убытки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

    Изменение скоростного ограничения на дорогах РФ предложили доверить нейросети

    В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

    Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

    Названа неожиданная причина перегрева компьютера

    Два популярных метода домашнего отбеливания зубов признали опасными

    В России оценили отказ Казахстана исполнить решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

    Правила полета гражданских самолетов над Москвой изменят

    Трамп захотел заключить «великую и значимую» сделку с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok