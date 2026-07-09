В России обвинили США в ударе против Москвы и Пекина в Иране

Депутат Чепа назвал удар США по мосту в Иране действием против России и Китая

Удар Соединенных Штатов по мосту, который связывает Иран с Россией и Китаем, был направлен не только против Тегерана, но и против Москвы и Пекина, чьи грузы шли по этому маршруту, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее стало известно, что США атаковали ракетами железнодорожный мост, который связывает Иран с Россией и Китаем. Этот маршрут использовался Россией для транспортировки грузов с прошлого года, а после морской блокады объем перевозок китайских поездов увеличился в три раза.

«К сожалению, конфликт продолжает тлеть. И это все вызывает определенные опасения. Мы понимаем, что наносятся [удары] в том числе по жизненно необходимым моментам логистики Исламской Республики Иран. Устойчивые поставки, которые были с Россией и по этому же каналу шло из Китая, — это в том числе действия против России и Китая», — сказал Чепа.

По словам парламентария, США хотят всячески склонить Иран к более послушным действиям, однако Тегеран продолжает твердо стоять на своих позициях.

«Понятно, что Соединенные Штаты Америки хотят всячески склонить Иран к более послушным действиям, хотя Иран четко стоит на своих позициях. С человеческой точки зрения, это война, объявленная независимому Ирану. У меня абсолютная уверенность, что иранский народ не сломить этим», — добавил Чепа.

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Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило возобновление ударов по Ирану. В ответ на это Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал четыре американские базы в Кувейте и Бахрейне.

