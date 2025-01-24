В Армении одобрили законопроект по вступлению страны в ЕС

Парламент Армении одобрил законопроект о вступлении республики в ЕС

В Армении комиссия парламента страны по вопросам европейской интеграции одобрила законопроект о начале процесса вступления республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил глава комиссии Арман Егоян, передает РИА Новости.

«Комиссия вынесла положительное заключение по законопроекту, он будет внесен в повестку предстоящей парламентской "четырехдневки" (пленарного заседания — прим. «Ленты.ру»), которая начнется 11 февраля», — уточнил Егоян.

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения республики к ЕС 9 января. Соответствующая информация была указана в постановлении кабмина страны.

21 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что разговоры о сроках вступления республики в ЕС в настоящее время не ведутся. Он подчеркнул, что процесс движения страны к Евросоюзу является «инициативой гражданского общества».