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15:31, 24 января 2025Бывший СССР

В Армении одобрили законопроект по вступлению страны в ЕС

Парламент Армении одобрил законопроект о вступлении республики в ЕС
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости

В Армении комиссия парламента страны по вопросам европейской интеграции одобрила законопроект о начале процесса вступления республики в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщил глава комиссии Арман Егоян, передает РИА Новости.

«Комиссия вынесла положительное заключение по законопроекту, он будет внесен в повестку предстоящей парламентской "четырехдневки" (пленарного заседания — прим. «Ленты.ру»), которая начнется 11 февраля», — уточнил Егоян.

Правительство Армении поддержало инициативу о начале присоединения республики к ЕС 9 января. Соответствующая информация была указана в постановлении кабмина страны.

21 января министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что разговоры о сроках вступления республики в ЕС в настоящее время не ведутся. Он подчеркнул, что процесс движения страны к Евросоюзу является «инициативой гражданского общества».

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