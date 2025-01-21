Глава МИД Армении рассказал об инициативе стать членом ЕС

Глава МИД Армении Мирзоян назвал вступление в ЕС инициативой общества

Ни о каких сроках вступления Армении в Европейский союз (ЕС) речи не идет. Об этом на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян, передает РИА Новости.

По его словам, недавний процесс о движении Армении к ЕС является инициативой гражданского общества. Речи о политическом решении руководства Армении не идет.

До этого глава парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван собирается выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). О несовместимости параллельного членства Еревана в ЕС и ЕАЭС ранее говорил Лавров.

9 января Мирзоян предоставил правительству законопроект о вступлении в ЕС «в порядке гражданской инициативы». Это является формальной процедурой, согласно законодательству Армении, во время принятия того или иного законопроекта.

