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11:26, 21 января 2025Бывший СССР

В Армении подтвердили намерение остаться в ЕАЭС

Глава парламента Армении Симонян подтвердил намерение республики остаться в ЕАЭС
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ален Симонян

Ален Симонян. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

В Армении подтвердили намерение республики не выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил глава парламента республики Ален Симонян во время пресс-конференции, передает ТАСС.

«Членство в ЕАЭС дает Армении экономические выгоды. Мы не собираемся выходить из ЕАЭС», — объяснил чиновник.

Армения обладает одной из наименьших долей внешнеторгового оборота со странами ЕАЭС наравне с Киргизией. В 2024 году доля оборота с Казахстаном составила всего 0,1 процента от общего числа.

Ранее стало известно, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправился в Москву с официальным визитом. Его встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым состоится 21 января. Одна из тем разговора — экономическое сотрудничество по линии ЕАЭС.

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