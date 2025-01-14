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12:44, 14 января 2025Бывший СССР

Лавров назвал невозможным одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Лавров: Одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Стремление Армении получить членство в Евросоюзе (ЕС) несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.Ру».

«Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают», — рассказал Лавров.

Ранее глава дипломатического ведомства заявил, что отношения Москвы и Еревана на данном этапе являются непростыми. Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Армения обладает суверенным правом развивать отношения с любыми странами, в том числе с США.

Также Песков заявил, что у России свои двусторонние отношения с Арменией, которыми она дорожит и которые российское руководство намерено развивать дальше.

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