Лавров назвал невозможным одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС

Лавров: Одновременное членство Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно

Стремление Армении получить членство в Евросоюзе (ЕС) несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.Ру».

«Потому что это две разные зоны свободной торговли, две разные системы снижения или отказа от пошлин и тарифов, они не совпадают», — рассказал Лавров.

Ранее глава дипломатического ведомства заявил, что отношения Москвы и Еревана на данном этапе являются непростыми. Помимо этого, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Армения обладает суверенным правом развивать отношения с любыми странами, в том числе с США.

Также Песков заявил, что у России свои двусторонние отношения с Арменией, которыми она дорожит и которые российское руководство намерено развивать дальше.