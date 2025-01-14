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12:49, 14 января 2025Бывший СССР

Лавров оценил отношения России и Армении

Лавров: отношения России и Армении на данном этапе непростые
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Отношения Москвы и Еревана на данном этапе являются непростыми. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Что касается сегодняшних отношений, на официальном уровне они непростые», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что стремление Армении получить членство в Евросоюзе (ЕС) несовместимо с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Он подчеркнул, что ЕС и ЕАЭС являются двумя разными зонами свободной торговли и не совпадают.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения обладает суверенным правом развивать отношения с любыми странами, в том числе с США. При этом он подчеркнул, что США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе.

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