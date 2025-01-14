Представитель Кремля Песков: развитие отношений с США — суверенное право Армении

Армения обладает суверенным правом развивать отношения с любыми странами, в том числе с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе. Также Песков заявил, что у России свои двусторонние отношения с Арменией, которыми она дорожит и которые российское руководство намерено развивать дальше.

Ранее стало известно, что Ереван и Вашингтон 14 января подпишут документ о стратегическом партнерстве. Документ будет подписан главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

До этого российская разведка сообщила о намерении США полностью подчинить Армению. Сообщается, что Соединенные Штаты начали «раскрутку» прозападных партий в Армении, которые должны по их замыслу пройти в парламент на выборах в республике в 2026 году.