Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:57, 14 января 2025Бывший СССР

В Кремле назвали суверенным правом Армении развивать отношения с США

Представитель Кремля Песков: развитие отношений с США — суверенное право Армении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Армения обладает суверенным правом развивать отношения с любыми странами, в том числе с США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он также подчеркнул, что США никогда не играли стабилизирующую роль на Южном Кавказе. Также Песков заявил, что у России свои двусторонние отношения с Арменией, которыми она дорожит и которые российское руководство намерено развивать дальше.

Ранее стало известно, что Ереван и Вашингтон 14 января подпишут документ о стратегическом партнерстве. Документ будет подписан главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.

До этого российская разведка сообщила о намерении США полностью подчинить Армению. Сообщается, что Соединенные Штаты начали «раскрутку» прозападных партий в Армении, которые должны по их замыслу пройти в парламент на выборах в республике в 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о контактах с Вашингтоном

      В Армении назвали сроки подготовки нового текста конституции

      Джиган разделся на сцене во время концерта

      Лавров оценил намерение Трампа сделать Америку еще более великой

      Лавров заявил о планах США вывести из строя «Турецкий поток»

      В российском регионе появился тигр-людоед

      В Кремле назвали суверенным правом Армении развивать отношения с США

      Полянский рассказал о вышедшей из себя на встрече Совбеза ООН постпреде Британии

      В США заявили о найденном Украиной способе шантажировать Европу

      Украинский командир назвал число реально воюющих бойцов ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше