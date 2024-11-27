СВР России: США намерены полностью подчинить Армению

США преследуют цель полностью подчинить Армению. Об этом сообщает Служба внешней разведки (СВР) России, передает ТАСС.

Ведомство сообщает, что «навязывая демократизацию» Соединенные Штаты намерены подчинить себе республику. Сообщается, что они начали «раскрутку» прозападных партий в Армении, которые должны по их замыслу пройти в парламент на выборах в республике в 2026 году. В СВР заключили, что этим партиям поставлена задача «бить по рукам» армянскую исполнительную власть, если та будет отдавать приоритет «объективным национальным интересам, традициям и ценностям армянского народа».

Ранее заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что правительство республики надеется на продолжение двусторонних переговоров о стратегическом партнерстве с США после избрания Дональда Трампа президентом. Он добавил, что Армения попытается перейти от стратегического диалога к стратегическому партнерству со Штатами.