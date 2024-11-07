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12:21, 7 ноября 2024Бывший СССР

В Армении выразили надежду на стратегическое партнерство с США

МИД Армении: республика надеется на стратегическое партнерство с США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Swanson / Reuters

Правительство Армении надеется на продолжение двусторонних переговоров о стратегическом партнерстве с США после избрания Дональда Трампа президентом. Об этом заявил заместитель главы МИД республики Ваан Костанян, передает ТАСС.

По его словам, независимо от американской администрации отношения между США и Арменией имеют институциональную основу. Он добавил, что Армения попытается повысить уровень отношений со Штатами, перейдя от стратегического диалога к стратегическому партнерству.

«Позвольте мне выразить уверенность, что эта работа будет успешной и при новой администрации», — заключил Костанян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Дональда Трампа с победой на выборах. Он добавил, что ждет с нетерпением совместной работы по выстраиванию отношений между государствами, основанных на общих ценностях и интересах.

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