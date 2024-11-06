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13:38, 6 ноября 2024Бывший СССР

Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах

Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах в США
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Sputnik / Kristina Kormilitsyna / Pool / Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с победой на президентских выборах Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Самые теплые поздравления Дональду Трампу с вашей впечатляющей победой на посту 47-го президента Соединенных Штатов», — написал Пашинян.

Он добавил, что ждет с нетерпением совместной работы по выстраиванию отношений между Арменией и США, основанных на общих ценностях и интересах.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он добавил, что ожидает эпоху сильных США под руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую поддержку Украины от двух партий.

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