Премьер-министр Армении Пашинян поздравил Трампа с победой на выборах в США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил с победой на президентских выборах Дональда Трампа, передает РИА Новости.

«Самые теплые поздравления Дональду Трампу с вашей впечатляющей победой на посту 47-го президента Соединенных Штатов», — написал Пашинян.

Он добавил, что ждет с нетерпением совместной работы по выстраиванию отношений между Арменией и США, основанных на общих ценностях и интересах.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США. Он добавил, что ожидает эпоху сильных США под руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую поддержку Украины от двух партий.