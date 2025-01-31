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15:38, 31 января 2025Бывший СССР

Пашинян рассказал об опасениях из-за России

Пашинян: Армения испытывает опасения из-за позиции России о вступлении в ЕС
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Армения испытывает опасения из-за позиции России по поводу вступления Еревана в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«То, что у России есть определенные опасения, — это факт. То, что у нас также есть определенные опасения относительно позиции России, — это факт», — высказался политик.

Пашинян прокомментировал позицию России по законопроекту о вступлении Армении в ЕС и подчеркнул разногласия с Москвой по данному вопросу. Армянский премьер рассказал об опасениях из-за позиции Кремля, но при этом подчеркнул намерение и дальше взаимодействовать с Россией.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук оценил возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС одновременно. По его мнению, армянские политики, «мягко говоря, вводят в заблуждение народ».

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