Пашинян рассказал об опасениях из-за России

Пашинян: Армения испытывает опасения из-за позиции России о вступлении в ЕС

Армения испытывает опасения из-за позиции России по поводу вступления Еревана в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«То, что у России есть определенные опасения, — это факт. То, что у нас также есть определенные опасения относительно позиции России, — это факт», — высказался политик.

Пашинян прокомментировал позицию России по законопроекту о вступлении Армении в ЕС и подчеркнул разногласия с Москвой по данному вопросу. Армянский премьер рассказал об опасениях из-за позиции Кремля, но при этом подчеркнул намерение и дальше взаимодействовать с Россией.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук оценил возможность членства Армении в ЕС и ЕАЭС одновременно. По его мнению, армянские политики, «мягко говоря, вводят в заблуждение народ».