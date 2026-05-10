17:43, 10 мая 2026

В США заявили о продолжении переговорного процесса с Ираном по урегулированию конфликта

Майя Назарова
Тегеран

Тегеран. Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Соединенные Штаты и Иран продолжают переговорный процесс по урегулированию конфликта. Об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

При этом американский президент Дональд Трамп, по данным Уолтца, может при необходимости вернуться к боевым действиям против Ирана.

«Он предоставляет все возможности для дипломатии до возможного момента возвращения к боевым действиям. Однако он, безусловно, готов это сделать», — подчеркнул глава постпредства США.

Ранее генерал-майор Ирана Мохаммад Акраминия рассказал, что Тегеран планирует масштабировать боевые действия в случае новой агрессии со стороны Вашингтона и Тель-Авива. По его словам, последствия включают в себя использование более продвинутого оборудования, а также переход на «новые поля сражений».

