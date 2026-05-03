Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:10, 3 мая 2026Россия

Губернатор Ленинградской области назвал цель атаки на регион

Губернатор Ленинградской области заявил, что целью атаки ВСУ стал морской порт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал местный морской торговый порт. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск», — подчеркнул чиновник.

Дрозденко отметил, что всего было сбито более 60 украинских дронов. Во время отражения атаки, добавил он, в Приморске произошло возгорание, оно уже ликвидировано. Губернатор Ленинградской области также заявил, что разлива нефтепродуктов не фиксируется.

С вечера 2 мая в Ленинградской области объявлена беспилотная опасность. Жители региона слышали звук пролета беспилотника в сторону Петербурга. Позже Александр Дрозденко объявил, что число сбитых дронов превысило полсотни единиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киевский политолог назвал быстрый способ принудить Украину к прекращению конфликта. Что он имел в виду?

    В Италии заявили о появлении у России новой скрытной ракеты

    Врач объяснил опасность разгрузочных дней после майских праздников

    Губернатор Ленинградской области назвал цель атаки на регион

    Глава Минобороны ФРГ «потерял» более сотни миллиардов евро

    В российском регионе за ночь сбили более сотни беспилотников

    Под Одессой после ночных ударов беспилотников вспыхнул масштабный пожар

    США откажутся от размещения в Германии батальона с дальнобойным оружием

    В России перечислили полный список льгот для пенсионеров

    Названы лучшие упражнения для похудения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok