06:01, 3 мая 2026Россия

Число сбитых в Ленобласти беспилотников превысило полсотни

Дрозденко: Силы ПВО сбили в Ленобласти 51 беспилотник

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Ленинградской области новые дроны, их число превысило полсотни, об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Число сбитых БПЛА в Ленинградской области увеличилось до 51. Боевая работа продолжается», — отметил он.

Ранее сообщалось о 35 сбитых летательных аппаратах.

В Шереметьево, Пулково и еще двух российских аэропортах ввели ограничения на полеты. Воздушное пространство в целях безопасности также было закрыто над воздушными гаванями Костромы и Пскова.

В Ленинградской области с вечера 2 мая объявлена беспилотная опасность. Жители разных городов региона слышали звук пролета беспилотника в сторону Петербурга. Кроме того, в некоторых районах прогремели взрывы.

